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Fenerbahçe'de hedef 3 puan! İşte Altay maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da kötü performansını sürdüren Fenerbahçe, yeni bir başlangıç yapmanın peşinde. Avrupa sıralamasından kopmak istemeyen Kanarya, bugün Ülker Stadı'nda Altay’ı konuk ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencileri galibiyet peşinde. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de hedef 3 puan! İşte Altay maçı muhtemel 11'i

Üç Büyüklerin tamamı gibi istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe, Adana Demirspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğinin ardından çıkış arıyor. Sarı-lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Altay'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'de hedef 3 puan! İşte Altay maçı muhtemel 11'i

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencilerinin tek isteği 3 puan alarak Avrupa sıralamasından kopmamak. 14 maçtır kazanamayan Altay ise hafta arası Mustafa Denizli ile yollarını ayırıp takımı bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Mert Nobre'ye emanet etmişti. İzmir temsilcisi de zorlu İstanbul deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de hedef 3 puan! İşte Altay maçı muhtemel 11'i

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Sangare, Serdar, Kim, Ferdi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Pelkas, Serdar.

ALTAY: Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Pinares, Kazımcan, Bamba.

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