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FENERBAHÇE HABERLERİ: Michael Frey Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gol yollarındaki sıkıntı kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında bonservisiyle Royal Antwerp'e gönderdiği Michael Frey, Fenerbahçe'nin tüm golcülerini sollamayı başardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 11:02
FENERBAHÇE HABERLERİ: Michael Frey Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Fenerbahçe 2018 yılında FC Zürich'ten renklerine kattığı İsviçreli Michael Frey'den bir türlü istediği verimi alamadı. Önce Nürnberg, ardından Waasland-Beveren'e kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michael Frey Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Bu sezon başında ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Royal Antwerp'e satıldı. 27 yaşındaki forvet, 40 puanla üçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına 21 maçta 17 gol, 3 asistlik performansla büyük katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michael Frey Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

FORVET HATTINA 5 MİLYON EURO HARCANDI

Sarı-lacivertlilerin bu sezon 5 milyon Euro harcayarak hücum bölgesine yaptığı transferler ise satılan Michael Frey'in yanından geçemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Michael Frey Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Hürriyet'in haberine göre; Mergim Berisha (3 gol), Diego Rossi (2) ve Serdar Dursun (6) 11 gol üretirken kadrosundaki Enner Valencia'nın (3) katkısı ile 14'ü buldu. Taraftarlar sosyal medyadan "Bizdeyken bir şey yapamayanlar gidince coşuyor", "Gel de yanma", "4 tane forvet bir Frey etmedi" diyerek tepki gösterdi.

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