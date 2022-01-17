Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! İngiltere'den üç hoca...

Gelecek sezonun teknik direktör adayları ile görüşmek için yurt dışına giden başkan Ali Koç en son Londra'da görüntülendi.

Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldikten sonra Ada'ya geçen Koç'un burada Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı ve bazı menajerlerle buluştuğu belirtiliyor. Ali Koç'un Jorge Jesus ile de görüştükten sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.