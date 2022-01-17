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Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! İngiltere'den üç hoca...

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Avrupa'ya çıkarma yaparken, başta Joachim Löw olmak üzere birkaç isimle daha temasa geçti. Menajerlerin ise Başkan Koç'a İngiltere'den 3 hoca önerdiği ortaya çıktı. İşte o isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:46
Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Ada'dan üç hoca...

Fenerbahçe, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak İsmail Kartal'ı getirirken, gelecek sezon takımın kime emanet edileceği se belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Ada'dan üç hoca...

Gelecek sezonun teknik direktör adayları ile görüşmek için yurt dışına giden başkan Ali Koç en son Londra'da görüntülendi.

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Ada'dan üç hoca...

Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldikten sonra Ada'ya geçen Koç'un burada Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı ve bazı menajerlerle buluştuğu belirtiliyor. Ali Koç'un Jorge Jesus ile de görüştükten sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Ada'dan üç hoca...

MENAJERLER 3 İSİM ÖNERDİ

Hoca arayışlarının hız kazandığı Kanarya'ya menajerlerden de teknik direktör önerileri geliyor... Başkan Ali Koç'un İngiltere'de olması nedeniyle Sam Allardyce, Frank Lampard ve Steve Bruce'un isimleri ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Ada'dan üç hoca...

Üç teknik adam da boşta bulunuyor. 43 yaşındaki Lampard son olarak Chelsea'da görev yaptı. Allardyce, West Bromwich'i, Bruce ise Newcastle'ı çalıştırmıştı.

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