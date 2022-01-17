Fenerbahçe'ye Löw konusunda PSG engeli!

Fenerbahçe'nin sezon sonunda takımın başına teknik direktör olarak getirmek istediği Joachim Löw'de can sıkan bir gelişme yaşandı! Fransız ekibi PSG'nin sezon sonunda Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yola devam etmeyebileceği ve teknik direktör olarak Joachim Löw'ü düşündüğü iddia edildi. Bu bilginin Joachim Löw'e de ulaştığı bu sebepten dolayı Alman teknik adamın kafasının karıştığı iddia edildi. Löw'ün PSG'den gelebilecek muhtemel teklifi düşünerek Fenerbahçe'ye henüz cevap vermediği de öne sürülüyor.