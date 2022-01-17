Fenerbahçe haberleri | Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için şok sözler!

2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, efsaneleşen bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.

Brezilya basını, şimdilerde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza ile ilginç bir röportaj gerçekleştirdi. Brezilyalı efsaneye soruları yakın çevresi sordu.