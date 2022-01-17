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Fenerbahçe haberleri | Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için şok sözler!

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan Alex de Souza, şimdilerde ülkesinde Sao Paulo U20 takımını çalıştırıyor. Brezilya basını, sarı lacivertlilerin efsane futbolcusuyla ilginç bir röportaj gerçekleştirdi. Alex, Aykut Kocaman ile ilgili şok sözler söyledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 20:41
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe haberleri | Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için şok sözler!

2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, efsaneleşen bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe haberleri | Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için şok sözler!

Brezilya basını, şimdilerde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex de Souza ile ilginç bir röportaj gerçekleştirdi. Brezilyalı efsaneye soruları yakın çevresi sordu.

Fenerbahçe haberleri | Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için şok sözler!

Alex'e gelen sorulardan birisi de "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklindeydi. Alex bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." şeklinde yanıt verdi.

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