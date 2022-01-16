Üretken olamadık

KARTAL şöyle devam etti: "Golden sonra hemen gol yedik. Topla oynama yüzdemiz, %61'di. İyi oynuyor gibi görünüyoruz ama şut ve ortada Antalyaspor daha iyiydi. Taktik disiplin anlamında iyiydik. Bu sevindirici. Hücumsal anlamda istediklerimizi yapamadık. Çünkü, o üretkenliği sağlayamadık." İsmail Kartal, "Zamanla yarışıyoruz ama şu anda zamanımız yok. Oyun da, takım da, oyuncular da gelişecek. Yürekten inanıyorum."
KARTAL şöyle devam etti: "Golden sonra hemen gol yedik. Topla oynama yüzdemiz, %61'di. İyi oynuyor gibi görünüyoruz ama şut ve ortada Antalyaspor daha iyiydi. Taktik disiplin anlamında iyiydik. Bu sevindirici. Hücumsal anlamda istediklerimizi yapamadık. Çünkü, o üretkenliği sağlayamadık." İsmail Kartal, "Zamanla yarışıyoruz ama şu anda zamanımız yok. Oyun da, takım da, oyuncular da gelişecek. Yürekten inanıyorum."
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