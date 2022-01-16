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Üretken olamadık

“Hücumsal anlamda iyi değildik. Ancak hoşuma giden güzel bir şey var, taktik disiplin olarak da oyundan hiç açılmadık. Savunmada disiplinliydik”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Üretken olamadık
F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor beraberliğini hücumda üretken olamamalarına bağladı. Maça istedikleri gibi başladıklarını belirten İsmail Kartal, "25-30 dakika iyi gittik. Daha sonra Antalyaspor maça ortak oldu. Hamlelerle topun bizde kalmasını sağladık, o ara gol geldi. Hasta, sakat oyuncularımız vardı. Hazır olmamalarına rağmen kadroya aldık. 3 puan alıp evimize gitmek istiyorduk" dedi.
KARTAL şöyle devam etti: "Golden sonra hemen gol yedik. Topla oynama yüzdemiz, %61'di. İyi oynuyor gibi görünüyoruz ama şut ve ortada Antalyaspor daha iyiydi. Taktik disiplin anlamında iyiydik. Bu sevindirici. Hücumsal anlamda istediklerimizi yapamadık. Çünkü, o üretkenliği sağlayamadık." İsmail Kartal, "Zamanla yarışıyoruz ama şu anda zamanımız yok. Oyun da, takım da, oyuncular da gelişecek. Yürekten inanıyorum."
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