Osayi: İnanmak zorundayız

Osayi Samuel, "Bugün takım olarak iyi degildik. Daha iyi olmamız gerekiyordu. Mutsuzuz. Birbirimize inanmamız, en iyisi oldugunu göstermemiz gerek. Hocamız yeni. Bizden istedigi seyleri daha iyi uygulamak adına daha sıkı çalısacagız" ifadelerini kullandı.
Osayi Samuel, "Bugün takım olarak iyi degildik. Daha iyi olmamız gerekiyordu. Mutsuzuz. Birbirimize inanmamız, en iyisi oldugunu göstermemiz gerek. Hocamız yeni. Bizden istedigi seyleri daha iyi uygulamak adına daha sıkı çalısacagız" ifadelerini kullandı.