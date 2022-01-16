Haberler Fenerbahçe Osayi: İnanmak zorundayız

Osayi: İnanmak zorundayız

Osayi Samuel, "Bugün takım olarak iyi degildik. Daha iyi olmamız gerekiyordu. Mutsuzuz. Birbirimize inanmamız, en iyisi oldugunu göstermemiz gerek. Hocamız yeni. Bizden istedigi seyleri daha iyi uygulamak adına daha sıkı çalısacagız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Osayi: İnanmak zorundayız
Osayi Samuel, "Bugün takım olarak iyi degildik. Daha iyi olmamız gerekiyordu. Mutsuzuz. Birbirimize inanmamız, en iyisi oldugunu göstermemiz gerek. Hocamız yeni. Bizden istedigi seyleri daha iyi uygulamak adına daha sıkı çalısacagız" ifadelerini kullandı.
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