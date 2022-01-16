Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Parasını yiyorlar"

İşte o yazı...
F.Bahçe, camiasına acı çektirmeye devam ediyor. Kazansalar bile aynı şeyi söylerdim. İlk yarıda kaleye vurulan bir tek şut yok. İlk isabetli şutu gol oldu. Aslında bu gol, kaleci hatası mı Sosa'nın golü mü belli değil. Çaprazdan çekilen bir serbest vuruş, arka direk dibinden kaleye giren top. Bazı futbolcular sadece F.Bahçe'nin parasını yiyorlar. Ne teknik katkıları var ne de ruhsal katkıları.
Mesut; kafada işi bırakmış... İrfan Can bir türlü fizik olarak kuvvetlenemiyor. Gustavo artık bir emekli. Takıma uzun süredir zarar veriyordu dün de Berke'yi hem bozdu, hem sakatladı hem de golü yedirdi. Yazık! İsmail Kartal ne yapsın. Eğer bir grubun kılavuzu karga ise Kartal'lar hiçbir şey yapamaz. Hakem genel olarak iyiydi. Fenerbahçe'nin yediği gole oyuncular Berke'ye faul yapıldı diye itiraz ettiler ama ona faulü yapan bir Antalyalı değil Gustavo'nun kendisiydi.