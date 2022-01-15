Komutan Mesut Özil

İsmail Kartal'ın gelişiyle Fenerbahçe'nin yeni bir oyun formatına geçmesi bekleniyor. İlk uygulama bu akşam Antalyaspor karşısında gerçekleşecek. Kartal'ın hücuma daha fazla ağırlık verse de savunma prensiplerini de ihmal etmemesi bekleniyor. Defanstaki oyuncular ataklara destek verirken, savunma da top kaptırıldığı yerde başlayacak. Yeni düzende takımın saha içi liderliğini ise Mesut Özil üstlenecek. Yıldız oyuncu daha fazla sorumluluk alırken, oyun içinde de hareket özgürlüğüne sahip olacak. İrfan Can Kahveci de ona eşlik edecek.