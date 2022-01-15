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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan 21. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Attila Szalai ve Filip Novak gibi önemli eksikler bulunuyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal gibi bilgileri sıkça aratıyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 18:09
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'de kimler var?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

İLK 11'LER
ANTALYASPOR - Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Poli, Fredy, Doğukan, Güray, Haji, Ghacha
FENERBAHÇE - Berke, Min Jae, Serdar, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar Dursun

52. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 25 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.

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