Fenerbahçe'ye Divock Origi'den kötü haber geldi!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de listede yer alan isimlerden biri de Divock Origi'ydi.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de listede yer alan isimlerden biri de Divock Origi'ydi.
Sarı-lacivertliler Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katarak ligin ikinci yarısında çıkışa geçmenin planlarını yapıyordu.
KÖTÜ HABERİ KLOPP VERDİ
Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki futbolcu için Teknik Direktör Jurgen Klopp açıklamalarda bulundu.
Origi'nin sakatlığı sebebiyle tedavi sürecinde olduğunu belirten Klopp, "Hayatta ne olacağı belli olmaz ama kendisi bu transfer döneminde takımdan ayrılmayacak. Origi, tedavi süreci sonrasında takıma büyük katkı sağlayacak" dedi.