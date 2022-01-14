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Fenerbahçe'ye Divock Origi'den kötü haber geldi!

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gol yollarından sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Divock Origi'ydi... Belçikalı futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 15:52
Fenerbahçe'ye Divock Origi'den kötü haber geldi!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de listede yer alan isimlerden biri de Divock Origi'ydi.

Fenerbahçe'ye Divock Origi'den kötü haber geldi!

Sarı-lacivertliler Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katarak ligin ikinci yarısında çıkışa geçmenin planlarını yapıyordu.

Fenerbahçe'ye Divock Origi'den kötü haber geldi!

KÖTÜ HABERİ KLOPP VERDİ

Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki futbolcu için Teknik Direktör Jurgen Klopp açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye Divock Origi'den kötü haber geldi!

Origi'nin sakatlığı sebebiyle tedavi sürecinde olduğunu belirten Klopp, "Hayatta ne olacağı belli olmaz ama kendisi bu transfer döneminde takımdan ayrılmayacak. Origi, tedavi süreci sonrasında takıma büyük katkı sağlayacak" dedi.

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