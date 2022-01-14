Mert Hakan şoku!

Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Dünkü antrenmanın ardından kasığında ağrı hissettiğini söyleyen tecrübeli oyuncunun çekilen MR'ında sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.
Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Dünkü antrenmanın ardından kasığında ağrı hissettiğini söyleyen tecrübeli oyuncunun çekilen MR'ında sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan Mert Hakan, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Dönüş tarihi belirsiz.