Haberler Fenerbahçe Mert Hakan şoku!

Mert Hakan şoku!

Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Dünkü antrenmanın ardından kasığında ağrı hissettiğini söyleyen tecrübeli oyuncunun çekilen MR'ında sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Mert Hakan şoku!
Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Dünkü antrenmanın ardından kasığında ağrı hissettiğini söyleyen tecrübeli oyuncunun çekilen MR'ında sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan Mert Hakan, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Dönüş tarihi belirsiz.
DİĞER
Liverpool Arsenal maçı canlı izle! İngiltere Lig Kupası yarı final Liverpool Arsenal maçı canlı yayın kanalı?
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı sona erdi! Birbirlerini silmeye kıyamadılar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor