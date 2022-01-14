Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.