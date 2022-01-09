Haberler Fenerbahçe PSV'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı!

PSV'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı!

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu doğrultuda Barcelona'nın yıldızı Luuk de Jong'u gündemlerine almıştı. İspanyol basını, golcü futbolcunun PSV'ye transfer olacağını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 10:47
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
PSV'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı!

Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un oldukça uzağında tamamlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirmişti. Ezeli rakipler, Barcelona'dan ayrılması beklenen Luuk de Jong'u listelerine almıştı.

PSV'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı!

İspanya basınına göre Cadiz'e transfer olmayı reddeden Luuk de Jong'un, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da transferi olası görünmüyor. Habere göre yıldız golcü ülkesinin takımlarından PSV'ye çok yakın.

PSV'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı!

Mundo Deportivo'da yer alan haberde De Jong, gözünü Hollanda'ya dönmeye dikti. Hücum oyuncusu yine kendi ülkesinde, Avrupa bağlamında da kendini kanıtlayabileceği bir kulüpte oynamak istiyor. Ajax daha önce bir seçenek olarak belirtilmişti, ancak bu hiçbir zaman somut olmamıştı. PSV'ye dönüş gerçekten en bariz seçenek gibi görünüyor.

DİĞER
Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
İstanbul Ataşehir'de caddeyi ikiye bölen türbe! 'Erenköy Fatihi Ali Gazi Baba' mezarını gören şaşırıp kalıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor