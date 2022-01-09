PSV'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı!

İspanya basınına göre Cadiz 'e transfer olmayı reddeden Luuk de Jong 'un, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a da transferi olası görünmüyor. Habere göre yıldız golcü ülkesinin takımlarından PSV 'ye çok yakın.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde De Jong, gözünü Hollanda'ya dönmeye dikti. Hücum oyuncusu yine kendi ülkesinde, Avrupa bağlamında da kendini kanıtlayabileceği bir kulüpte oynamak istiyor. Ajax daha önce bir seçenek olarak belirtilmişti, ancak bu hiçbir zaman somut olmamıştı. PSV'ye dönüş gerçekten en bariz seçenek gibi görünüyor.