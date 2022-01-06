Fenerbahçe'ye Jorge Jesus müjdesi! O teklifi reddetti

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'u gündemine almıştı. Birçok kulüpten teklif alan Portekizli teknik adamın, son Brezilya şampiyonu Atletico Mineiro'nun başına geçeceği iddia ediliyordu. Ancak yaşanan son dakika gelişmesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

Jorge Jesus, Mineiro'nun teklifini reddederken, Brezilya ekibi tanıdık bir isimle el sıkıştı.

Portekiz basınından Zerozero'nun haberine göre; Atletico Mineiro teknik direktörlük görevi için Braga'nın hocası Carlos Carvalhal ile 2 yıllığına anlaştı.

Portekizli teknik adam, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜÇLENDİ!

Jorge Jesus'un Atletico Mineiro'nun teklifini reddetmesi, Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi. Deneyimli teknik adamın, birkaç gün içinde aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı tekliflerden birini değerlendirmesi ve yeni takımına resmen imza atması bekleniyor.