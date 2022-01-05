SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

Fenerbahçe'de hareketli saatler.. Teknik Direktör konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ajansspor'un haberine göre; Başkan Ali Koç hem Bilic hem de Löw ile birebir görüşme yaptı ve kararını Çarşamba günü verecek. Hedef Adana Demirspor maçında stada yeni hocayı getirmek.
ÖZİL ALMANYA'YA MI GİTTİ?
Mesut Özil, Almanya'ya gitti iddiası. Son birkaç gündür antrenmanlara çıkmayan ve sık sık salonda çalışıyor denilen Mesut Özil'in, Almanya'ya Löw ile bir görüşme yapmak için gittiği iddiaları camia içinde konuşulmaya başlandı.