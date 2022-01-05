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SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

Spor haberi... Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni çalıştırıcısını arıyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler için öne çıkan isimlerden olan Joachim Löw için de flaş gelişmeler yaşanıyor. Buna göre; Löw, Fenerbahçe cephesi ile online bir görüşme gerçekleştirirken kulüpten taleplerini de sıraladı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 14:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 14:55
SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

Fenerbahçe'de hareketli saatler.. Teknik Direktör konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

Ajansspor'un haberine göre; Başkan Ali Koç hem Bilic hem de Löw ile birebir görüşme yaptı ve kararını Çarşamba günü verecek. Hedef Adana Demirspor maçında stada yeni hocayı getirmek.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

ÖZİL ALMANYA'YA MI GİTTİ?
Mesut Özil, Almanya'ya gitti iddiası. Son birkaç gündür antrenmanlara çıkmayan ve sık sık salonda çalışıyor denilen Mesut Özil'in, Almanya'ya Löw ile bir görüşme yapmak için gittiği iddiaları camia içinde konuşulmaya başlandı.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

Takım idman fotolarında yer almayan Mesut Özil'in, Almanya'da Löw ile bir araya geldiği ve takım ile ilgili detaylı görüşme yaptığı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

İSMAİL KARTAL'DAN LÖW'E BİLGİ
Kulüp içinde Mesut nerede sorusuna sık sık içeride salonda birebir çalışma yapıyor cümlesi basına defalarca servis edilirken, tek kare fotoğrafının siteye konmaması dikkat çekti.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

Öte yandan, yardımcı kadroda yer alması kesinleşen İsmail Kartal da, sık sık Löw ile görüşme yaptı ve takım ile ilgili bilgiler verdi.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

ALİ KOÇ, LÖW İLE ONLİNE GÖRÜŞTÜ
Başkan Ali Koç, aslında corona virüsü (Covid-19) olmasaydı birebir görüşme yapmak üzere Almanya'ya giderek Löw ile yüz yüze görüşecekti. Sağlık sorunu yüzünden görüşme online olarak akşam geç saatlerde gerçekleşti.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

İşte masada yer alan görüşmenin detayları:

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

1) 2.5 yıllık sözleşme.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

2) Yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

3) 4-5 yardımcısı ile gelme garantisi. Ve yardımcılarının maaşları kulüp tarafından ödenecek. Yardımcılar için ödenecek olan rakam ise 3 milyon Euro civarında.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

4) Futbol tamamen Löw'e bağlanacak.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

5) Takıma önümüzdeki sezon için 5-6 transfer takviyesi garantisi verildi.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

6) 30 ile 35 milyon Euro'luk transfer bütçesi garantisi sunuldu.

SPOR HABERİ - Online görüşme gerçekleşti! İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den istekleri

BILIC HABER BEKLİYOR
Öte yandan, defalarca görüşülen ve anlaşmaya varılan Slaven Bilic ise yönetimden haber bekliyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile sık sık görüşen ve Çin macerasını sona erdiren Hırvat teknik adam, yönetimin çağrısını bekliyor.

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