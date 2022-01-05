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Fenerbahçe'ye Bustos transferinde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Sağ bek mevkisi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Fabricio Bustos'tan kötü haber geldi. Independiente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu Arjantin Ligi'nde kalıyor. River Plate'in transfer görüşmelerinde büyük mesafe katettiği ve Bustos'un imzaya gitgide yaklaştığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 10:14
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye Bustos transferinde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Nazım Sangare ve Burak Kapacak'tan istenen verimi alamayan Fenerbahçe sağ bek mevkisine transfer yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye Bustos transferinde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Independiente'de forma giyen Fabricio Bustos olmuştu. Bir süredir temaslarda bulunan Kanarya'ya 25 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye Bustos transferinde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

ArgentinaAS'ta yer alan haberde; Bustos'u kadrosuna katmak isteyen River Plate, Independiente ile masaya oturdu. Görüşmelerin olumlu devam ettiği ve ara transfer döneminde imzaların atılabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Bustos transferinde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Independiente kulübü, sözleşmesinin son dönemini yaşayan Bustos'tan para kazanma adına ara transferde satışına sıcak bakıyor. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 23 maçta forma giyen Fabricio Bustos 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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