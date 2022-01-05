Fenerbahçe'ye Bustos transferinde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Nazım Sangare ve Burak Kapacak'tan istenen verimi alamayan Fenerbahçe sağ bek mevkisine transfer yapmak için kolları sıvadı.
Nazım Sangare ve Burak Kapacak'tan istenen verimi alamayan Fenerbahçe sağ bek mevkisine transfer yapmak için kolları sıvadı.
Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Independiente'de forma giyen Fabricio Bustos olmuştu. Bir süredir temaslarda bulunan Kanarya'ya 25 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi.
ArgentinaAS'ta yer alan haberde; Bustos'u kadrosuna katmak isteyen River Plate, Independiente ile masaya oturdu. Görüşmelerin olumlu devam ettiği ve ara transfer döneminde imzaların atılabileceği kaydedildi.
Independiente kulübü, sözleşmesinin son dönemini yaşayan Bustos'tan para kazanma adına ara transferde satışına sıcak bakıyor. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 23 maçta forma giyen Fabricio Bustos 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.