Fenerbahçe'ye Bustos transferinde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Nazım Sangare ve Burak Kapacak'tan istenen verimi alamayan Fenerbahçe sağ bek mevkisine transfer yapmak için kolları sıvadı.

Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Independiente'de forma giyen Fabricio Bustos olmuştu. Bir süredir temaslarda bulunan Kanarya'ya 25 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi.