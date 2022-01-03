Muriqi bekleyişi

Lazio'da forma şansı bulamayan Vedat Muriç'in durumu belirsizliğini koruyor. İtalyan basını, Kosovalı forvet için 15 milyon euro'luk bonservis ücreti belirlendiğini yazarken, henüz ciddi bir teklifin Lazio'ya ulaşmadığı öğrenildi.
Lazio'da forma şansı bulamayan Vedat Muriç'in durumu belirsizliğini koruyor. İtalyan basını, Kosovalı forvet için 15 milyon euro'luk bonservis ücreti belirlendiğini yazarken, henüz ciddi bir teklifin Lazio'ya ulaşmadığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki eski golcüsünun durumunu yakından takip ettiği ve kiralama seçeneğine onay çıkması halinde devreye gireceği bildirildi.