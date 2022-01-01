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İngilizler yazdı! Samuel Umtiti transferinde Fenerbahçe...

Ara transfer dönemi için Fenerbahçe'nin adı uzun bir süredir Samuel Umtiti ile anılıyordu. Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için İngiliz basınına göre adaylar 3'e düştü. İşte o takımlar ve detaylı analizleri. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 14:07
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İngilizler yazdı! Samuel Umtiti transferinde Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde Attila Szalai, Kim Min Jae ve Marcel Tisserand için teklifler alan Fenerbahçe, gözünü Samuel Umtiti'ye çevirmişti. İngiliz medyasına göre Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri, Newcastle United ve Benfica...

İngilizler yazdı! Samuel Umtiti transferinde Fenerbahçe...

Haberde, Barcelona'nın Umtiti ile yollarını ayırmak istediği ancak Fransızın takımdan ayrılmak istemediği belirtildi. Ancak Xavi'nin de Umtiti'yi istemediğini belirtmesi üzerine yıldız futbolcunun ocak ayında bir ayrılık yaşayabileceği ve üç adayın olduğu yazıldı.

İngilizler yazdı! Samuel Umtiti transferinde Fenerbahçe...

NEWCASTLE UNITED

"Premier Lig ekibi ocak ayında bir hamle yapabilir. Newcastle United, Umtiti'nin Barcelona'daki kazancına denk bir ücret sunabilir."

FENERBAHÇE

"28 yaşındaki oyuncu, Türk kulübü Fenerbahçe gibi daha köklü bir kulüple de bağlantılı. Fenerbahçe, Chelsea'nin radarında olduğu anlaşılan Attila Szalai'yi ocak ayında kaybedebilir. Umtiti, onun yerini doldurmak için bir hedef..."

BENFICA

"Geçen yaz da Umtiti ile ilgilenen Benfica, yeni bir teklifle dönebilir. Çoğunlukla sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Brezilyalı stoper Lucas Verissimo'nun ciddi şekilde sakatlanmasının ardından Portekiz devleri bir alternatif arayışına girdi. Umtiti de tercihlerden biri."

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