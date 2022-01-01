İngilizler yazdı! Samuel Umtiti transferinde Fenerbahçe...

Haberde, Barcelona 'nın Umtiti ile yollarını ayırmak istediği ancak Fransızın takımdan ayrılmak istemediği belirtildi. Ancak Xavi 'nin de Umtiti'yi istemediğini belirtmesi üzerine yıldız futbolcunun ocak ayında bir ayrılık yaşayabileceği ve üç adayın olduğu yazıldı.

NEWCASTLE UNITED

"Premier Lig ekibi ocak ayında bir hamle yapabilir. Newcastle United, Umtiti'nin Barcelona'daki kazancına denk bir ücret sunabilir."

FENERBAHÇE

"28 yaşındaki oyuncu, Türk kulübü Fenerbahçe gibi daha köklü bir kulüple de bağlantılı. Fenerbahçe, Chelsea'nin radarında olduğu anlaşılan Attila Szalai'yi ocak ayında kaybedebilir. Umtiti, onun yerini doldurmak için bir hedef..."

BENFICA

"Geçen yaz da Umtiti ile ilgilenen Benfica, yeni bir teklifle dönebilir. Çoğunlukla sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Brezilyalı stoper Lucas Verissimo'nun ciddi şekilde sakatlanmasının ardından Portekiz devleri bir alternatif arayışına girdi. Umtiti de tercihlerden biri."