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Slaven Bilic sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve maçlara teknik sorumlu Zeki Murat Göle ile çıkan Fenerbahçe'de yeni hocanın devre arasında açıklanması bekleniyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde Slaven Bilic öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor. Çin Ligi'nde görev yapan Hırvat teknik adam, basın toplantısında Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 09:20
Slaven Bilic sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Slaven Bilic sessizliğini bozdu. Çin'de Beijing Guoan takımın teknik direktörü olarak maçlara çıkan Hırvat çalıştırıcı, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Slaven Bilic sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Sarı lacivertlilerin hoca adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat teknik adam, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu savundu.

Slaven Bilic sessizliğini bozdu! Fenerbahçe...

Slaven Bilic, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okudunuz Haberler şu anda dedikodudan ibaret" değerlendirmesini yaptı.

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