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Masumiyetimiz kanıtlandı

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davasından beraat kararı alınmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Masumiyetimiz kanıtlandı

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davasından beraat kararı alınmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yıldırım, o dönemki yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Cemil Turan ve Tamer Yelkovan, "10 yıldır kanıtlamaya çalıştığımız "Masumiyetimiz" Yargıtay'ın beraat kararlarını onaylamasıyla tescillenmiş oldu" ifadelerini kullandılar.

BU KARARI BEKLİYORDUK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraat kararıyla ilgili şu açıklamada bulundu: "27 Aralık 2021 tarihi F.Bahçe Spor Kulübü'nün tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç tam 10 sene sonra ve zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Bunu büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılıyoruz."

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