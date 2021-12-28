Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

Spor haberi... Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin altında bir sıralamada bitiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başlamış durumda. Devre arasında kadroya yapacağı takviyelerle zirve ile farkı kapatmak isteyen Sarı-Lacivertli ekipte yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimler için de Avrupa kulüpleri sıraya girmiş durumda. Bu isimlerden biri de performansıyla parmak ısırtan Attila Szalai. Macar oyuncu için bu kez Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 12:04 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 12:05
TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

Milan, yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapatan deneyimli stoper Simon Kjaer'in yerine devre arası transfer döneminde bir savunmacıyı kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

İtalyan medyasına göre kırmızı-siyahlıların listesindeki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar futbolcusu Attila Szalai.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Genoa deplasmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Danimarkalı defans oyuncusu Kjaer'in eksikliğini dolduracak bir ismi devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

İtalyan medyasına göre Milan'ın bu bölge için listesinde 3 futbolcu var.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve Paris Saint-Germain'in 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo, kırmızı-siyahlıların öncelik verdiği isimler.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

Ancak bu iki oyuncunun da maliyetlerinin yüksek olması Milan'ı alternatif bir savunmacıya yöneltti. Bu da Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Szalai.

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