TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'nin peşinde

Milan, yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapatan deneyimli stoper Simon Kjaer'in yerine devre arası transfer döneminde bir savunmacıyı kadrosuna katmayı hedefliyor.
İtalyan medyasına göre kırmızı-siyahlıların listesindeki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar futbolcusu Attila Szalai.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Genoa deplasmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Danimarkalı defans oyuncusu Kjaer'in eksikliğini dolduracak bir ismi devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor.