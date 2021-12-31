Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1.5 yıllığına Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sözleşmesinin bitmesinin ardından Zorya'dan ayrılmıştı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1.5 yıllığına Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sözleşmesinin bitmesinin ardından Zorya'dan ayrılmıştı.
Allahyar paylaşımında, "Sevilen bir yere veda etmek her zaman zordur ama bu ekiple ve harika taraftarlarla geçirdiğim 1.5 yıldan sonra, Zorya'nın her zaman kalbimde olacağını ve bu dönemde yaptığımız inanılmaz işleri ve anıları asla unutmayacağımı söyleyebilirim. Son olarak tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese her şey için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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İran basınında yer alan haberde, Allahyar'ın takımdan ayrılmasına rağmen Ukrayna temsilcisinin İranlı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Haberde, Zorya'nın yanı sıra Belçika temsikcisi Anderlecht'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Güncel piyasa değerini 3 milyon Euro'ya kadar yükselten Allahyar, bu sezn tüm kulvarlarda çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.