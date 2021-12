Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Allahyar paylaşımında, "Sevilen bir yere veda etmek her zaman zordur ama bu ekiple ve harika taraftarlarla geçirdiğim 1.5 yıldan sonra, Zorya'nın her zaman kalbimde olacağını ve bu dönemde yaptığımız inanılmaz işleri ve anıları asla unutmayacağımı söyleyebilirim. Son olarak tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese her şey için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.