Haberler Fenerbahçe Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, 1.5 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından Ukrayna ekibinden ayrıldı. Yıldız futbolcu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulunmultu. İran basınında yer alan haberde, yıldız futbolcuya taliplerin olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 16:14
KEMAL TAMTÜRK
Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1.5 yıllığına Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sözleşmesinin bitmesinin ardından Zorya'dan ayrılmıştı.

Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Allahyar paylaşımında, "Sevilen bir yere veda etmek her zaman zordur ama bu ekiple ve harika taraftarlarla geçirdiğim 1.5 yıldan sonra, Zorya'nın her zaman kalbimde olacağını ve bu dönemde yaptığımız inanılmaz işleri ve anıları asla unutmayacağımı söyleyebilirim. Son olarak tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese her şey için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

ALLAHYAR PAYLAŞILAMIYOR

İran basınında yer alan haberde, Allahyar'ın takımdan ayrılmasına rağmen Ukrayna temsilcisinin İranlı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Haberde, Zorya'nın yanı sıra Belçika temsikcisi Anderlecht'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Allahyar paylaşılamıyor! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu

Güncel piyasa değerini 3 milyon Euro'ya kadar yükselten Allahyar, bu sezn tüm kulvarlarda çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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