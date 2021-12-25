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Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Çin liginden geliyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlığı alan 22 yaşındaki oyuncu, Türkiye Ligi’nde Türk oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 14:43
Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Çin liginden geliyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, eski oyuncusu Melisa Vargas ile yeniden anlaşmaya vardı.

MELİSSA VARGAS, FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK

Voleybol Plus sitesinde yer alan habere göre; son 3 sezondur Fenerbahçe Opet'te forma giyen ve bu sezon Çin ekibi Tianjin'e transfer olan pasör çaprazı Melissa Vargas, Çin Ligi'nin sona ermesiyle beraber yeniden Türkiye'ye dönecek ve sarı lacivertli formayı giyecek.

TÜRK VATANDAŞLIĞI VAR

Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlığı alan 22 yaşındaki oyuncu, Türkiye Ligi'nde Türk oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

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