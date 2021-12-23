FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - ŞAKA GİBİ BİR ŞEY
Hayatımda sigara içmedim. Hayatımda iddaa oynamadım. Hayatımda kumar oynamadım. Hayatımda uyuşturucu kullanmadım. Ama bazı yerlerde arkadaşlarımla iddiaya girdim. O da para kaybetmeyi sevmediğim için. Eğer kazanma şansım büyükse iddiaya girdim. Dün gece Karagümrük 9 kişi kaldıktan sonra ve maç 1-1'ken birisi bana "İddiaya var mısın?" deseydi, "Bu maç 1-1 bitecek" diye kesinlikle girerdim. Çünkü eğer Fenerbahçe 9 kişi kalan rakibine karşı galibiyet golünü bulamıyorsa ve bu maçtan berabere çıkıyorsan bu Fenerbahçe takımı ölmüş demektir.
İkinci yarı topu kanatlara indirdiler. Tamam peki; kenarlarda o topu kimler kullanacak. Sangare denen topçu; bakın futbolcu demiyorum topçu diyorum, ayağına alıyor, şişiriyor, rakibin üzerine git ceza alanına girmeye çalış, çalım at, adam geç, değişik bir şeyler yap. Bu sefer ne oldu? Karagümrük defansı, bu ezber hücumlarda aynen ezber oynayarak karşılık vermeye baktı. İnanın Karagümrük takımı hücuma çıkamadı. 25 metrede oynanan maçta Fenerbahçe, Karagümrük'e gol atamadı. Şaka gibi bir şey.
İlk yarı oynanıyor Karagümrük öne geçmiş, defanstaki oyuncu Burak bir vuruşta ellerini kaldırarak havalanıyor ve koluna vuran top penaltı oluyor. Top onun koluna vurmasa direkt gol olacak, kaleci yerde hakem doğru kararla penaltı veriyor, kırmızı gösteriyor. Hadi diyelim Burak acele etti, daha maçın bitmesine 45-50 dakika var. Peki Caner'e ne demeli? Beyefendi hakeme itiraz ederken, herhalde orada kötü bir şey dedi atıldı. Bu tip futbolcular takım bozarlar. Tabiri caizse mecazi manada kullanacağım, mikroplar etraflarını bozarlar çünkü Karagümrük'te çok düzgün oyuncular var.