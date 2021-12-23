FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu kadronun çıkması geçen sezonki Emre Belözoğlu zamanındaki 10 maçta alınan 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetteki o iyi giden oyun anlayışının tekrarını bu sene Pereira'ın tercih etmediği oyuncularla sahaya tekrar başarılı olmak için sürülmesi ve böyle bir oyunun tercihindeki en büyük etkendi. Geçen sene bu sıkıntı iyi giderken de bu oyuncularla gözardı edilmişti. Peki bu neydi?

Top ayağındayken topa sahip olarak oynamak iyi ama bunu daha proaktif hale getirip, dikine öne çabuk oynayıp topa sahip olmayan oyuncuların oyundaki hareketliliği yapacağı topsuz koşular, dinamizm, hücuma kalite ve fark getirecekti. Aynı şekilde top rakibe geçtiğinde de bir pres kültürünün de oluşması gerekir. Bu da Karagümrük karşısında ne 11'e 11'ken, ne de rakip iki eksik oynarken 9 kişi oynarken de sayısal üstün olmasına rağmen Fenerbahçeli oyuncular doğru bir şekilde yapamadılar.