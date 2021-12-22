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Fenerbahçe'de şok fatura! Ali Koç...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlık döneminde Aykut Kocaman’a 1.5 milyon Euro, Phillip Cocu’ya 2.5 milyon Euro, Max Kruse’ye 4.5 milyon Euro, son olarak da geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Vitor Pereira’ya 2.5 milyon Euro tazminat ödedi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de şok fatura! Ali Koç...

Vitor Pereira'ya iki kez tazminat ödeyerek tarihe geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sosyal medyada taraftarların hedefinde. Başkan Koç'un 3.5 yıllık döneminde Sarı-Lacivertliler'in kasasından sadece tazminatlar için tam 11 milyon Euro çıktı.

Fenerbahçe'de şok fatura! Ali Koç...

İLK KURBAN AYKUT KOCAMAN'DI
Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderen ve 1.5 milyon Euro tazminat ödeyen Ali Koç, Cocu'yu göreve getirdi. Ancak Hollandalı hocanın da sözleşmesi 2.5 milyon Euro'ya feshedildi. Yine Koç döneminde transfer edilen ancak şok bir şekilde takımdan ayrılan Max Kruse'ye açılan dava kaybedildi. Alman yıldıza 4.5 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verildi. Son olarak Pereira önceki gün gönderildi. Portekizli hocayla yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon Euro'ya anlaşıldı.

Fenerbahçe'de şok fatura! Ali Koç...

TARİHE GEÇEN BİR UYGULAMA
Takvim'in haberine göre, Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan Pereira sözleşmesinin feshedilmesi sonrası 1.9 milyon Euro tazminata hak kazanmıştı. Ali Koç başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, Pereira'ya parasını ödemişti. Böylece Koç aynı teknik adama iki kez tazminat ödeyerek tarihe geçti!

Fenerbahçe'de şok fatura! Ali Koç...

HAYATININ KUMARINI OYNUYOR DEMİŞTİ
Ali Koç, Max Kruse'nin ayrılık sürecinde yıldız futbolcu için, "Hayatının kumarını oynuyor" ifadesini kullanmıştı. Ancak Kruse davayı kazanınca tam 7 milyon Euro tazminata hak kazandı. Yapılan yoğun pazarlıkların ardından bu para 4.5 milyon Euro'ya indirilebildi.

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