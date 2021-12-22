Fenerbahçe'de şok fatura! Ali Koç...

Vitor Pereira'ya iki kez tazminat ödeyerek tarihe geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sosyal medyada taraftarların hedefinde. Başkan Koç'un 3.5 yıllık döneminde Sarı-Lacivertliler'in kasasından sadece tazminatlar için tam 11 milyon Euro çıktı.

İLK KURBAN AYKUT KOCAMAN'DI

Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderen ve 1.5 milyon Euro tazminat ödeyen Ali Koç, Cocu'yu göreve getirdi. Ancak Hollandalı hocanın da sözleşmesi 2.5 milyon Euro'ya feshedildi. Yine Koç döneminde transfer edilen ancak şok bir şekilde takımdan ayrılan Max Kruse'ye açılan dava kaybedildi. Alman yıldıza 4.5 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verildi. Son olarak Pereira önceki gün gönderildi. Portekizli hocayla yapılan pazarlıkların ardından 2.5 milyon Euro'ya anlaşıldı.