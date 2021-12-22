Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'ün golü 31'de Pesic ile geldi. Fenerbahçe, 40'ta Mesut'un penaltısı ile gol buldu.

KARAGÜMRÜK 9 KİŞİ TAMAMLADI

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Fatih Karagümrük'te, Burak Bekaroğlu, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve kırmızı kart gördü. Öte yandan Caner Erkin de itirazları sonucu 38'de kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 29 puanla 4. sırada yer aldı. Karagümrük ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Karagümrük, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

29. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Nazım Sangare'nin sağdan son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Adnan Uğur'un uzaklaştırmak istediği top Mesut Özil'in önünde kaldı. Mesut'un penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta, sağına uzanan kaleci Viviano gole izin vermedi.

31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmet Musa'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aynı dakika içinde Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında arka direkte Novak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano iki direğin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu altıpasın içinde tamamlamak isteyen Pelkas'ın şutunda, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

56. dakikada Sosa'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top sağ direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahasına girerken kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Viviano topu kornere tokatladı.

83. dakikada Nazım'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Viviano üzerine gelen topu kontrol etti.

88. dakikada ceza sahasında sağdan Valencia'nın içeriye çıkardığı topla kale sahasının önünde Zajc buluştu. Uygun durumdaki Zajc'ın vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+3. dakikada sağ taraftan Mesut Özil'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği topta Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

90+4. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasının içine yaptığı ortada savunma topu penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Valencia'nın şutunda, bir kez daha Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

Maç 1-1 sona erdi.