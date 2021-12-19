FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından olay Vitor Pereira iddiası! Beşiktaş derbisi...

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 17. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maç eksiğiyle zirvenin 15 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma, teknik direktör Vitor Pereira için de büyük önem taşıyor.

53 yaşındaki teknik adamın Türkiye'de çalkantılı bir dönem geçirdiği ve oyuncularla arasında da sorunlar olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Beşiktaş derbisinin Pereira için son derece kritik bir önem taşıdığı ve olası bir yenilgi halinde tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'den kovulabileceği kaydedildi.