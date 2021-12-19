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FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından olay Vitor Pereira iddiası! Beşiktaş derbisi...

Süper Lig'de maç eksiğiyle zirvenin 15 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi, teknik direktör Vitor Pereira için de büyük önem taşıyor. Brezilya basını, Beşiktaş maçını kaybettiği takdirde Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam ile yollarını ayıracağını öne sürdü. (fotomac.com.tr / Uğur Sarıkaya - DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 10:45 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 10:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından olay Vitor Pereira iddiası!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maç eksiğiyle zirvenin 15 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma, teknik direktör Vitor Pereira için de büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından olay Vitor Pereira iddiası!

İsmi son dönemde Flamengo ile anılan Pereira hakkında Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. somosfanaticos.fans'ta yer alan haberde, Beşiktaş derbisinin Portekizli teknik adamın son şansı olduğuna vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından olay Vitor Pereira iddiası!

53 yaşındaki teknik adamın Türkiye'de çalkantılı bir dönem geçirdiği ve oyuncularla arasında da sorunlar olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Beşiktaş derbisinin Pereira için son derece kritik bir önem taşıdığı ve olası bir yenilgi halinde tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'den kovulabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından olay Vitor Pereira iddiası!

Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılması halinde ise Brezilye Serie A ekibi Flamengo'nun Portekizli teknik adam için devreye gireceği öne sürüldü. Flamengo'nun, teknik direktör adayları arasında yer alan Pereira'ya resmi bir teklifte bulunmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya basınından olay Vitor Pereira iddiası!

Flamengo'nun Pereira dışındaki diğer teknik direktör adaylarının ise Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Paulo Souza, Paulo Fonseca ve Ernesto Valverde olduğu belirtildi.

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