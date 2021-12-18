Fenerbahçe haberleri | Pereira'nın Beşiktaş ümidi!

Yardımcıları ile birlikte siyah-beyazlı takımın eksik yönlerini ve uygulayacakları stratejiyi tespit eden Vitor, oyuncuları da galibiyete motive etmek için büyük çaba harcıyor.

Puan farkına rağmen ligde daha önlerinde uzun bir yol olduğunu ve yeni fırsatlar geleceğini hatırlatan Portekizli teknik adamın, "Bunun için öncelikle biz kazanmalıyız. Beşiktaş maçı yeni bir başlangıç olabilir. Yenersek 3 puanın dışında moral gücünü de geri kazanacağız. Taraftarımıza kendimizi affettirebiliriz. Herkes sahada elinden gelenin en iyisini yapsın, takım için savaşsın" dediği öğrenildi.