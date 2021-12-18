Fenerbahçe haberleri | Pereira'nın Beşiktaş ümidi!

Fenerbahçe'de derbiden alınacak sonuç şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesinin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği için de kritik önem taşıyor.
Fenerbahçe'de derbiden alınacak sonuç şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesinin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği için de kritik önem taşıyor.
Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan, UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Portekizli çalıştırıcının her ne kadar biletinin kesildiği konuşulsa da devam etme umudu sürüyor.
Eleştirilere aldırış etmeyen Pereira, Beşiktaş'ı yenerek olumsuz havayı dağıtmayı ve yeni kredi sağlamayı hedefliyor. 13. haftada G.Saray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran tecrübeli hoca, ikinci derbi zaferi ile kariyerine de prestij katmış olacak.
"3 PUAN İLE YENİ BAŞLANGIÇ YAPABİLİRİZ"
Yardımcıları ile birlikte siyah-beyazlı takımın eksik yönlerini ve uygulayacakları stratejiyi tespit eden Vitor, oyuncuları da galibiyete motive etmek için büyük çaba harcıyor.
Puan farkına rağmen ligde daha önlerinde uzun bir yol olduğunu ve yeni fırsatlar geleceğini hatırlatan Portekizli teknik adamın, "Bunun için öncelikle biz kazanmalıyız. Beşiktaş maçı yeni bir başlangıç olabilir. Yenersek 3 puanın dışında moral gücünü de geri kazanacağız. Taraftarımıza kendimizi affettirebiliriz. Herkes sahada elinden gelenin en iyisini yapsın, takım için savaşsın" dediği öğrenildi.