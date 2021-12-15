Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan flaş Mesut Özil ve Aubameyang sözleri!

İngiliz basını, Mesut Özil olayına flaş bir gönderme yaparken Arteta'dan da konuyla ilgili açıklama geldi;

Kulüpten izin alarak yurt dışına giden Aubameyang, belirlenen tarihin bir hafta dışına çıkarak İngiltere 'ye dönmüş ve bu gerekçeyle Arsenal'in Southampton 'ı 3-0 yendiği lig maçının kadrosuna alınmamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada; geçen hafta disiplin kurallarını ihlal eden Gabonlu yıldız oyuncunun, kaptanlık görevinden ihraç edildiği ve West Ham United ile oynanan lig maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

"Mikel Arteta, Arsenal'deki çürümüş kültürü değiştirmeye çalışıyor. Bu nedenle Pierre-Emerick Aubameyang'ı bağlılık ve tutkudan yoksun olmakla suçladı. İspanyol'un Aralık 2019'da görevi devralmasından önceki aylarda Arsenal, taraftarlarla tartıştığı için Granit Xhaka'dan kaptanlığı almıştı. Şimdi de Arsenal, Arteta'nın 56 milyon sterlinlik yıldızın yerine 2016'dan bu yana 5. kaptanını arıyor."

"PAHALI UTANÇ MESUT ÖZİL"

"Ve Aubameyang, Arteta'nın 'pazarlık edilemez' standartlarını karşılamadığı için kadrodan çıkarılan, pahalı bir utanç olan yeni Mesut Özil olma riskiyle karşı karşıya.

İspanyol menajer, 'Kulüp olarak aldığımız karar çok açık. Çünkü hepimizin beklediği ve kabul ettiği düzeyde taahhütte bulunmadığına inanıyoruz. Bu kadar basit. Bu futbol kulübünü temsil eden herhangi bir kişiden beklediğim şey tutku, kesinlikle yüzde 100'ünü vermesi ve kulübü her türlü kişisel çıkarlarının önüne koymasıdır.' dedi.

Arteta, Unai Emery tarafından kaptanlıktan kovulan Granit Xhaka'nın rolüne geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili ise 'Bu gerçekten tatsız bir durum ve acele karar verme zamanı değil' dedi."