Biz eleyeceğiz

Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek. Dün kura heyecanı vardı. Kanarya, Slavia Prag ile eşleşti. Bu kura sarı-lacivertlileri memmun etti. Yönetici Selahattin Baki de iddialı açıklamalarda bulundu. Baki "Hem Fenerbahçe hem Slavia Prag deplasmanda daha iyi performans gösteren takımlar. İki maç da ilginç olacak. İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bu bir avantaj. Gönlümüzden geçen, rövanşa daha rahat gitmek. Skor tahmini yapmak yersiz olur" ifadelerini kullandı.

LİGDE İYİ GİDİYORLAR

Selahattin Baki şöyle konuştu: Slavia Prag'a saygı duyuyoruz ama asla ve asla kimseden çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Fenerbahçe gibi oynayacağız, onları eleyeceğiz ve Türk futboluna puan kazandıracağız. Slavia Prag, Avrupa'da bile oynadıkları futbolla takdir kazandı. Gelecek vadeden ve enteresan bir teknik direktörleri var. Jindrich Trpisovsky'yi iki yıldır takip ediyorum. Kendi liglerinde 18 maçın 15'ini kazanmışlar. Lider durumdalar. Sadece 1 defa kaybetmişler".