Pelkas yol ayrımında

Pereira'nın gelişiyle adeta formayı unutan Dimitris Pelkas için ayrılık haberleri her geçen gün artıyor. Son olarak Sport Time, Yunan orta saha oyuncusunun Serie A'ya geçmek için hamlesini yapmaya hazırlandığını yazdı.
Pereira'nıngelişiyle adeta formayı unutan Dimitris Pelkas için ayrılık haberleri her geçen gün artıyor. Son olarak Sport Time, Yunan orta saha oyuncusunun Serie A'ya geçmek için hamlesini yapmaya hazırlandığını yazdı. Geçtiğimiz günlerde Bologna'nın Pelkas için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edilmişti.