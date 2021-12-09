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Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "Bu yıl bizim için tecrübe oldu" (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son ve 6. maçında Fenerbahçe, evinde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşma sonrası teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Bu yıl bizim için biraz tecrübe oldu ki seneye Avrupa’da daha tecrübeli olabilelim." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 23:16 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 23:22
Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "Bu yıl bizim için tecrübe oldu" (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son ve 6. maçında Fenerbahçe, evinde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşma sonrası teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

Bu grupta detaylar belirleyici oldu. Bir şeyleri bahane olarak göstermek istemiyorum ama Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçan penaltılar, Olympiacos maçında son dakikada yediğimiz gol belirleyici oldular.

Bu yıl bizim için biraz tecrübe oldu ki seneye Avrupa'da daha tecrübeli olabilelim.

Bizim için her zaman bir sonraki maç önemli. Ligdeki durumumuzu toparlamak istiyoruz, Konferans Ligi gelince de o turnuvada da elimizden geleni yapacağız. O turnuvada da çok güçlü takımlar var. Ligde de en iyi şekilde durumumuzu gösterip, puan farkını kapatmak istiyoruz.

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