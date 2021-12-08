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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 'milli' bonus! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sistemine çabuk uyum sağlayan ve takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli yönetim, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması halinde genç oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Görüşmelerde büyük mesafe kat edilirken, sözleşme süresi ve Ferdi'nin alacağı ücret ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 'milli' bonus! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaştı… Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki yıldızına Türk Milli Takımı'nı seçmesi durumunda şimdiki maaşını (500 bin Euro) ikiye katlayan 5 yıllık bir kontrat önerisi sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 'milli' bonus! Yeni sözleşme...

Sabah'ın haberine göre; Ay-Yıldız kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 'milli' bonus! Yeni sözleşme...

Hollanda'da doğan, annesi Kanadalı olduğu için bu iki ülkeyi de seçme hakkı bulunan kanat oyuncusu, Türkiye kararı sonrası Fenerbahçe'den 1 milyon Euro karşılığı TL (yaklaşık 15.5 milyon TL) kazanacak.

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