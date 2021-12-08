Dostluk derbisi Fener'in

G.Saray ve F.Bahçe'nin kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 7-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Fatma, 15. dakikada Berdan, 31, 34 ve 39. dakikada Shameeka, 40. dakikada Kennya ve 51. dakikada Setenay kaydetti. Öte yandan Galatasaray'da Daniels 5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

'HAKEMİN TAKDİRİ'

F.Bahçe'nin hocası Nihan Su, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Ben farklı düşünüyorum, oyunun içinde gelişen durum oldu. Hakem takdir hakkını kullandı. Oyunun başında olması, planlarını bozmuş olabilir" diye konuştu.

'SKOR YAKIŞMADI'

G.Saray Teknik Direktörü Nurcan Çelik, çok üzgün olduklarını belirtip, "Şimdi Fatih Hocayı anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi. Rakip 5. dakikada eksik kalsa, biz bu şekilde davranmazdık. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı." dedi.