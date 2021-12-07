Kral’ın fermanı

Kadıköy'de ikinci yarıda oyuna girip 20 dakikada hat-trick yapan Serdar Dursun, gollerinin devamının geleceğini söyledi... Bundesliga 2'de Darmstadt forması ile gol krallığı (27 gol) yaşayan ancak Kanarya'da ilk sezonuna durgun başlayan gurbetçi forvet, "Türkiye'ye geldim, ilk maçta sakatlandım. 2 kere ilk 11'de oynadım, az maç yaptım. Önceki senelerde sürekli 11 oynadığım için oynamaya alışkınım. Yaklaşık bir aydan beri hazırım. İnşallah bundan sonra takımıma her maçta katkı sağlayacağım" dedi. Serdar'ın ceza sahası dışından attığı 2. golde topun hızı 114 km'ye ulaştı. 3. golünde ise topa kendi sahasında dokunduktan sonra 104 metre koşup bitirişi yaptı. Kasım 2017'de Soldado'dan sonra F.Bahçe formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçen Dursun, UEFA listesinde yer almadığı için Frankfurt maçında oynamayacak.



BEĞENMEDİKLERİ KURTARDI



Vitor Pereira'yı olası bir kovulmadan 'beğenmediği' isimler kurtardı. Portekizli, Serdar Dursun'u UEFA listesine dahil etmezken, devleri peşinden koşturan Attila Szalai'yi ise 3 maçtır kulübeye haspetmişti. İki oyuncu, Rizespor maçına golleri ve asistleriyle damga vurarak, hocalarına adeta kalkan oldu. Pereira'nın son 7 maçta sadece 1 kez onbirde şans tanıdığı Jose Sosa da oyuna girdikten sonra atılan 3 golün hazırlanmasında pay sahibiydi. Ayrıca 5 top çalma ile bu alanda sahanın en iyisi olarak da öne çıktı.