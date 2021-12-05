Fenerbahçe Rizespor CANLI İZLE 📺 | FB maçı izle

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan sürüyor. Pazar gününün son maçında Fenerbahçe ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Sarı lacivertli ekip, kritik mücadeleyi kazanarak yükselişe geçmek istiyor.
FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Rizespor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - RİZESPOR İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim, Szalai, Crespo, Mesut, Gustavo, Osayi, Berisha, Rossi
Ç. RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Erik Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo
SON 6 MAÇIN BİRİNİ KAZANDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.
Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı.
Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.