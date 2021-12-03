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Hazard’ın F.Bahçe’ye sözü var

Daha önce R.Madrid forması giyen Eden Hazard'ın F.Bahçe'ye sempati duyduğunu söyleyen Hasan Çetinkaya'dan yeni bir açıklama geldi. Kanarya'nın eski idari menajeri, "Onunla Lille'deyken tanışmıştık. O zaman bana F.Bahçe'de oynayacağına söz verdi" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
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