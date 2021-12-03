Hazard’ın F.Bahçe’ye sözü var

Daha önce R.Madrid forması giyen Eden Hazard'ın F.Bahçe'ye sempati duyduğunu söyleyen Hasan Çetinkaya'dan yeni bir açıklama geldi. Kanarya'nın eski idari menajeri, "Onunla Lille'deyken tanışmıştık. O zaman bana F.Bahçe'de oynayacağına söz verdi" dedi.
Daha önce R.Madrid forması giyen Eden Hazard'ın F.Bahçe'ye sempati duyduğunu söyleyen Hasan Çetinkaya'dan yeni bir açıklama geldi. Kanarya'nın eski idari menajeri, "Onunla Lille'deyken tanışmıştık. O zaman bana F.Bahçe'de oynayacağına söz verdi" dedi.