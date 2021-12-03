TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Juan Mata bombası!

Bir yandan teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer taraftan transferde de temaslarını sürdürüyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler için bu kez İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. Spor sitesi olan Todofichajes, Kanarya'nın Manchester United'da forma şansı bulamayan Juan Mata ile görüştüğünü yazdı.

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ManU'dan ara transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki yıldız için İngiltere'den Newcastle ile İspanya'dan Real Sociedad'ın da devrede olduğu kaydedildi. 10 numara pozisyonun dışında kanatlarda da görev yapan tecrübeli futbolcu, bu sezon 2 resmi maçta yalnızca 62 dakika sahada kaldı.