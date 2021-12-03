FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan İrfan Can Kahveci'ye sert eleştiri! "Hesap sorulması gereken tek kişi..."

Zalim yılların içinden geçiyoruz, insafın kuruduğu zaman diliminden. Yöneticilere göre İrfan Can'ın saldırısını büyütmeye gerek yok, bunlar itiş kakış! Yani demek isteniyor ki "futbolda sportmenliğe falan gerek yok, böyle itişip kakışarak, böylesine kin ve nefretle bakışarak yolumuza bakalım!" Tribüne oynamaktan çirkinliklerin sırtını sıvazlamaktan ne zaman vazgeçilecek? Herhalde bütün çiçeklerin kökünü kuruttuktan sonra! Çünkü bir şeyleri kaybederken taraftarı kazanmak için tribüne oynama metotları bu ülkedeki yöneticiliğin en aciz çıkış yoludur.

Tabii ki maziden kalan haksızlıklar var. Bu topraklarda soyunma odalarına giderken arbedeler yaşandı ve kamera görüntüleri yok edildi. Fatih Terim ve yanındaki ağaların Başakşehirli futbolculara ve teknik heyete koridorda saldırdığı zamanlardan bahsediyorum. "Döve döve şampiyonluk nasıl alınır" konulu sezon sonu filmlerinden. İstendiği zaman toz edilen görüntüler "gerektiği zaman" ortaya çıkarılıyorsa adamına göre işletilen sistemin adı adalet olamaz. İşte en çok bu ayrımcılığa karşıyız! Burası Türkiye burada insanların adil olduğu bir dünya yok. Ama adalet herkese eşit uzaklıkta değil diye bizim de hak arama çalışmalarını aksatmaya hakkımız yok.