FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci öfkesi! Fenerbahçe'den sert tepki (FB spor haberi)

Fenerbahçe, İrfan Can’ın alt sınırı 5 maç ceza olan ‘Saldırı’ iddiasıyla PFDK’ya sevkine sert tepki gösterdi... Genel sekreter Kızılhan, “İtiş kakışa ‘saldırı’ denirse her hafta birçok kişi ceza alır”, Yönetim “Vahim hatanın düzeltileceğine inanıyoruz” dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Göztepe maçının devre arasında Atakan Çağlayan ile yaşadığı tartışma sonrası İrfan Can Kahveci'nin 'Saldırı' ithamıyla PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterdi. Kararın düzeltileceğinin umut edildiği açıklandı. FBTV'ye çıkan genel sekreter Burak Kızılhan, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Temsilcinin yaptığı sevk ile 2 sezon önce Vedat Muriç'in niyet okumayla PFDK'ya sevki arasında 'skandallık' açısından bir fark yok. Muriç ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Kulübün twitter adresinden, "Ortaya çıkan görüntülerde bir saldırının olmadığı net şekilde görülmektedir. İlgili kurumun vahim hatayı düzelteceğine inanıyoruz" denildi.
GÖZTEPE DE İSYAN ETTİ
Göztepe de futbolcusu Atakan Çağlayan'ın PFDK'ya sevk edilmesini eleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, maç içinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olmayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.