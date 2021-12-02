Casillas'ın Lionel Messi sözleri tartışma yarattı! "Mesut Özil..."

France Football'un düzenlediği Ballon D'or'un bu yılki kazananı Lionel Messi oldu. Geçtiğimiz sezon ülkesi Arjantin ile Copa America'yı kazanan dünya yıldızı futbolcunun ödülü hak edip etmediği tartışılmaya devam ediliyor. Ballon D'or sıralamasında ikinci Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski olurken üçüncü sırada Jorginho yer aldı.

"CASILLAS'TAN TEPKİ"

Cristiano Ronaldo'nun katılmadığı ödül töreninin ardından, Iker Casillas Ballon D'or'un Lionel Messi'ye verilmesine attığı tweetle tepki gösterdi.

Casilas, "Futbol ödüllerinin doğruluğuna inanmak gitgide daha zor hale geliyor. Lionel Messi bana göre tarihin en iyi 5 oyuncusundan biri ama bir sezondan sonra en çok öne çıkan isimleri nasıl belirleyeceğinizi öğrenmeye başlamalısınız. O kadar da zor değil ama bazıları bu işi zorlaştırıyor!" dedi.

MESUT ÖZİL ELEŞTİRİSİ!

Eleştirmenler Casillas'ın sözlerini Mesut Özil ve Cristiano Ronaldo üzerinden yanıtladı. Bu doğrultuda İspanyol efsaneye, 2011 yılında 59 gol atarak Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan Messi yerine Ballon D'or oylamasında Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil'e oy vermesi hatırlatıldı.