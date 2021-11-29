Fenerbahçe haberleri | Serdar Dursun için şok sözler! "Onu kimse aramıyor"

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun için Alman basınından flaş bir yorum geldi.

Geçtiğimiz sezon Darmstadt 98 forması ile 28 gol atarak gol kralı olan Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Darmstadt'ın bu sezonki performansını yorumlayan Alman basını Serdar Dursun'u kimsenin aramadığını belirtti;

"Formda Darmstadt Bundesliga'ya dönüş için hazırlanıyor. İkinci lig ekibi, en iyi forvet ikilisine sahip. Eylülün sonundan itibaren Bundesliga 2'de kaybetmeyen Darmstadt, son olarak Aue'yi de mağlup etti. Hücumda çok iyi oynuyorlar. Pfeiffer şimdiden 12 gol atarken Tietz de 11 gollük katkı sağladı. Darmstadt'ta kimse Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun'u aramıyor."