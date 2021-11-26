Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc'tan Olympiakos yenilgisi sonrası açıklama! "Galatasaray..." (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc'tan Olympiakos yenilgisi sonrası açıklama! "Galatasaray..." (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli oyuncu Miha Zajc. açıklamalarda bulundu. Yenilgiyi Galatasaray derbisi yorgunluğuna bağlayan Zajc, "Son maçımız bir derbi maçıydı. Bu yüzden belki birazcık yorgunduk. Umarım ilerisi bizim için daha iyi olur.” ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 09:57 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 09:57
FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc'tan Olympiakos yenilgisi sonrası açıklama! "Galatasaray..." (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli oyuncu Miha Zajc. açıklamalarda bulundu.

Olympiakos yenilgisini Galatasaray derbisi yorgunluğuna bağlayan Zajc, "Maalesef son dakika golüyle kaybettik. Dolayısıyla bugünkü maç bizim için iyi bir maç değildi. Aslında yüzde elli, elli diyebileceğimiz ortada bir maçtı. Son maçımız bir derbi maçıydı. Bu yüzden belki birazcık yorgunduk. Umarım ilerisi bizim için daha iyi olur." dedi.

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