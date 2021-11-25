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Komşu'da hesap günü! İşte Olympiakos Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray karşısında son dakikalarda bulduğu golle ölü toprağını üzerinden atan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk oluyor. Kanarya, Kadıköy'deki yenilginin rövanşını almak için sahaya çıkacak. Galip gelirse 2.'liğe yükselecek. Galibiyet, İstanbul için 'Bizim şehir' diyen Marinakis'e de yanıt olacak. Teknik direktör Pereira Olympiakos karşısında sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte Olympiakos Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Komşu'da hesap günü! İşte Olympiakos Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bu akşam Olympiakos'a konuk olacak. Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma 23.00'te başlayacak. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulanan Kanarya 5 puanla 3. sırada. Olympiakos ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle (6 puan) ikinci... Fenerbahçe bugün kazanması halinde 8 puana ulaşarak son maçlar öncesi 2. sıraya yükselecek ve UEFA'da yoluna devam etmek için avantaj sağlayacak.

Mağlup olması halinde ise Avrupa Ligi'ne veda edip, Konferans Ligi'ni kovalayacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almanın yanı sıra İstanbul'daki maçın ardından yaptığı 'küstah' açıklamasıyla tepki çeken Olympiakos Başkanı Marinakis'e ders vermek için de sahaya çıkacak. Sansasyonel çıkışlarıyla tanınan Marinakis, 3-0'lık galibiyet sonrası, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi! " ifadelerini kullanmıştı.

MESUT HARİÇ GALATASARAY 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos karşısında sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte Olympiakos Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

OLYMPİAKOS: Vaclik, Lala, P'Topulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, M. Camara, A. Camara, Onyekuru, Masouras, El Arabi.

FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Osayi (Rossi), İrfan Can, Berisha.

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