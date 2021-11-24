Usta isimler Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Zafer Pereira'nın değil Mesut'un eseri"

G.SARAY LİGDE MEHTER TAKIMI GİBİ
SORU: G.Saray'da bundan sonraki süreçte neler olabilir. Fatih Terim tartışmaya açılır mı?
Levent Tüzemen: Avrupa'da yükselen G.Saray'ın ligde mehter takımına benzemesine çok şaşırıyorum. Avrupa'da oynanan oyun sistemiyle ligde oynamak ayıp mı oluyor? Rakiplerine Avrupa'da pozisyon vermeyen, dengeli, akıllı, coşkulu oynayan G.Saray, lige dönünce neden dağılıyor? Terim, sezon başında G.Saray'ın geleceği ile ilgili bir sistem bırakmak istediklerini söyledi. Her hocanın farklı bir oyun anlayışı var. G.Saray camiası, Terim'den sistem bırakmasını değil maç kazanan sistemi sahaya sürmesini istiyor. Dolayısıyla Terim, Avrupa'daki anlayışı lige taşıyamazsa sorgulanır. Kaldı ki transfer mühendisliğinin etkili olmadığını görüyoruz. Morutan, Cicaldau transferleri geçmişteki Bratu, Petre, Tamas transferlerine benziyor. Pozisyon bilgileri zayıf Berkan-Taylan ikilisiyle oynamak G.Saray'a zarar veriyor. Terim, Halil konusunda da ısrar edecekse yanına ikinci santrforu monte etmeli.
Ömer Üründül: Terim'in kredisi çok büyük. Eğer Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarsa sular durulur.
ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARACAK OYUNCUSU YOK
Gürcan Bilgiç: Sezon başı da söyledim; Fatih hoca ilk defa yıldızı olmayan bir takımla lige başladı. İşler kötüye gittiğinde şapkadan tavşan çıkaracak oyuncuları yok. Bu da demektir ki teknik adamın bir şeyler bulması lazım. Şu ana kadar oyun olarak yeterli değiller. Topu rakibe bırakıp kontratak deniyorlar. 3 büyük maçta da öne geçmelerine rağmen kazanamadılar. Artık Muslera da devreye giremiyor. Sanırım bu yılı kayıp olarak ilan edecekler. Fatih hoca G.Saray'ın özel bir figürü, her zaman tartışılır ama hiçbir zaman vazgeçilmez. Eğer yollar ayrılacaksa bunun kararını yönetim veya taraftar değil Fatih hoca verecektir.
TERİM TARTIŞILMAZ!
Fatih Doğan: Hem taraftar hem de camia nezdinde Terim'in kredisi yüksek. Bir de Avrupa'da gruptan çıkma hedefi var. G.Saray sezon başında 'Gençleşiyoruz, yapılanıyoruz, 3 yıl zaman verin' stratejisiyle yola çıktığı için Fatih hocanın çok fazla eleştirileceğini ya da tartışılacağını düşünmüyorum. Ama şu da bir gerçek ki iki yıldır Fatih Terim ile şampiyon olamayan G.Saray, üçüncü yılında da şampiyonluğa ulaşamazsa o zaman sesler yükselmeye başlar.
HER MAÇI FİNAL GİBİ OYNARSA HEDEFE ULAŞIR
SORU: Trabzonspor; F.Bahçe'ye 10, G.Saray'a 12, Beşiktaş'a 13 puan fark attı. Bordo-mavililer ile İstanbul'un 3 büyüğü arasındaki makas kapanır mı?
Ömer Üründül: Sezon başında Trabzonspor'un bir numaralı şampiyon adayı olduğunu söyledim. Bunun iki nedeni vardı… Birincisi; Trabzonspor iyi bir kadro kurdu, Avcı işe ısındı. İkinci nedeni de Avrupa takımlarıyla bizim takımlarımızın fizik güçleri arasında büyük mesafe oluştu. O yüzden bizim takımlarımız Avrupa kupalarına katıldıklarında ligde ağır yaralar alıyorlar. Trabzonspor ise haftada bir maç oynadığından fizik açıdan diri kalıyor. Trabzonspor bana göre elindeki bu büyük avantajı yaşıyor.