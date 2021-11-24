Usta isimler Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı! "Zafer Pereira'nın değil Mesut'un eseri"

Ömer Üründül: F.Bahçe 'nin bugünkü tabloda ciddi bir kötü gidişi varken 52 bin kişi önünde G.Saray derbisini kazanması tabii çok büyük bir moral oldu. Ama ben her zaman şunu vurguluyorum; böyle önemli galibiyetler tabii ki camiaları sevindirir ama ilerisi için yine de 'Takım düzeldi mi? Daha iyi olacak mı?' sorularının cevabı için beklemek lazım. Örneğin; Olympiakos maçından sonraki Göztepe deplasmanında da kimse 'F.Bahçe bu maçı rahat kazanır' diyemez. Son derbiye baktığımızda F.Bahçeli futbolcular tüm hırslarını sahaya yansıttı. Ama maçın geneline baktığımızda çok daha net pozisyonlara giren G.Saray'dı. Bunlar da unutulmamalı.

Gürcan Bilgiç: 13 maç sonra yeniden normale döndüler. İnatçı-yetersiz bir teknik adamla en iyi bildikleri oyunu oynayacak iyi bir kadroya sahipler. Bundan sonrası için önündeki tek engel Pereira'nın tutarsızlıkları (rotasyon-sistem inadı) olacaktır. Mesut Özil sadece bir yıldız değil, aynı zamanda takım kaptanı olduğunu da derbide gösterdi. Uzun bir aradan sonra ilk defa F.Bahçe taraftarlarının gözü parlıyor. Bu havanın bozulmaması, oyun istikrarına ve takımdaki lider oyuncuların sorumluluk almasına bağlı. Yani; yönetim devreden çıkmamalı. Bu kadro geçen sene şampiyonluğu bir galibiyetle kaçırdı, şimdi yapmaları gereken sistemi geliştirmek, ustaların önünü açmak.

SEYİRCİ PEREIRA İDİ!

Bundan sonra Pereira bu oyunla mı devam edecek yoksa bildiğini mi okuyacak? Derbi galibiyeti Pereira'nın değil Mesut Özil'in eseridir. Alman yıldız, sistemi de değiştirdi, kendini de ilk 11'e yazdırdı. Bundan sonra F.Bahçe, Pereira'nın değil Mesut Özil'in takımı olur. Portekizli hoca sadece çalıştırıcı olarak görev yapar.

Fatih Doğan: F.Bahçe için G.Saray'ı yenmek tam bir antibiyotik. Dertlerini unutturur ama sorunların tamamını çözmez. Pereira, derbi galibiyetiyle kaldı ancak kendi kalesine goller de yedi. Son kararlarında Sayın Ali Koç'un müdahaleleri olmadığını kimse söyleyemez. Dörtlü savunmaya dönmek, Novak'ı solda oynatmak, İrfan Can ve Mesut Özil'i 11'de başlatmak gibi. Soyunma odasındaki sevinç ve kenetlenme, geçmişi unutmaya yeter mi, bunu zamanla yaşayarak göreceğiz. Mesut zaten bir dünya yıldızı, derbide bunun hakkını verdi ama onun bu durumunu görmeyen seyirci değil Pereira idi.