Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

Süper Lig'de ezeli rakibi devirerek şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe'de gözler Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrildi. Kanarya, Yunanistan deplasmanında oynanacak mücadelede mutlak üç puanı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe grubunda kaçıncı sırada? Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 13:44 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:47
Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Fenerbahçe gruptan çıkmak için sıralamada üstünde bulunan iki takımdan en az birini geçmek zorunda.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

Grupta Eintracht Frankfurt 10 puanla zirvede yer alırken Olimpiakos 6 puanla ikinci sırada.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

Bu iki takımla karşılaşacak Fenerbahçe'nin puanı ise 5. Son sıradaki Royal Antwerp'in puanı 1.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

İHTİMAL 1: Fenerbahçe grubun bir sonraki maçında Olimpiakos ile karşılaşacak. Bu maçın kazanılması durumunda sarı-lacivertliler 8 puana yükselecek ve 6 puanlı Olimpiakos'u geride bırakarak ikinci sıraya çıkacak. Böylece Fenerbahçe son maçlara girerken ilk iki sırada olacak ve son maçın sonucu gruptaki durumunu belirleyecek.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

İHTİMAL 2: Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa işini zora bırakacak. Beraberlik durumunda Olimpiakos son haftaya bir puan önde girecek ve son maçta Royal Antwerp'e karşı alacakları galibiyet, Fenerbahçe'yi saf dışı bırakacak. Ancak buna rağmen Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa son haftaya ilk iki umutlarını taşımış olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

İHTİMAL 3: Fenerbahçe, Olimpiakos'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Bu durumda ilk iki şansını yitirecek olan Fenerbahçe grubun sonucuna göre Konferans Ligi'nde yarışma hakkı kazanacak. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne gitmesi için grubu üçüncü bitirmesi gerekiyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

FENERBAHÇE GRUBU 2. BİTİRİRSE NE OLACAK?
Fenerbahçe'nin her ne kadar lider Eintracht Frankfurt ile arasında 4 puan fark olsa da matematiksel olarak grubu lider bitirme şansına sahip.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup birinciliği ile ikinciliği arasında ince bir çizgi var. Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar, Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRİRSE NE OLACAK?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

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