Haberler Fenerbahçe Galatasaray galibiyeti sonrası Fenerbahçe kafilesine Samandıra'da coşkulu karşılama

Galatasaray galibiyeti sonrası Fenerbahçe kafilesine Samandıra'da coşkulu karşılama

Son dakika spor haberi: Dev derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımı coşkulu şekilde karşıladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen taraftarlar; meşaleler yakıp, yaptıkları tezahüratlarla galibiyeti kutladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 23:58
Galatasaray galibiyeti sonrası Fenerbahçe kafilesine Samandıra'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar; meşaleler yakıp, yaptıkları tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin tesislere girmesinin ardından da uzun süre tesis önünde tezahüratlarını sürdürdü.

DİĞER
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Kasım 2021 Çarşamba Güncel ve canlı altın fiyatları alış satış verileri
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olay! Fatih Terim kırmızı Vitor Pereira sarı kart gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor