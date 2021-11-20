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Osayi’ye yeni görev

Cezasının sona ermesinin ardından derbiyle sahalara dönmeye hazırlanan Samuel Osayi'ye yeni görev… Bu sezon kanat bek olarak görev yapan yıldız futbolcunun 4'lü savunmayla çıkılması halinde Galatasaray derbisinde sağ bekte forma giyebileceği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun dünkü taktik idmanda da sağ bekte görev yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Osayi’ye yeni görev
Cezasının sona ermesinin ardından derbiyle sahalara dönmeye hazırlanan Samuel Osayi'ye yeni görev… Bu sezon kanat bek olarak görev yapan yıldız futbolcunun 4'lü savunmayla çıkılması halinde Galatasaray derbisinde sağ bekte forma giyebileceği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun dünkü taktik idmanda da sağ bekte görev yaptı.
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