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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Vitor Pereira'nın istediği golcü! Ocak ayında...

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna golcü takviyesi yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki ilk ismin Zenit'te forma giyen Sardar Azmoun olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan İranlı yıldız için Rus kulübünden kolaylık isteyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Vitor Pereira'nın istediği golcü! Ocak ayında...

Fenerbahçe önemli bir fırsat transferi için kolları sıvadı. Sarı- Lacivertli yönetim Rusya'da Zenit forması giyen İranlı golcü Sardar Azmoun için harekete geçmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Vitor Pereira'nın istediği golcü! Ocak ayında...

2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Sardar Azmoun için Fener yönetimi sezon sonunu beklemeyip Zenit ile masaya oturacak. Eğer Rus kulübü 2-3 milyon Euro civarındaki bir bedeli kabul ederse Sardar Azmoun sezon sonunu beklemeden çubuklu formayı giymiş olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Vitor Pereira'nın istediği golcü! Ocak ayında...

Takvim'de yer alan habere göre; Sardar Azmoun'un teknik direktör Pereira'nın da daha önceden onay verdiği bir oyuncu olduğu ifade ediliyor. Sarı Lacivertli takım 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile karşı karşıya gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Vitor Pereira'nın istediği golcü! Ocak ayında...

TÜRKİYE AŞIĞI
Rusya'daki maçta F.Bahçe 3-1 yenilmiş ve Rus ekibinin 3 golünden 2'sini Sardar kaydetmişti. Sardar yaz aylarında da Fener'in gündemine gelmiş ama transfer gerçekleşmemişti. İranlı golcünün Türkiye'ye gelmeyi çok istemesi Fener'in işini kolaylaştıracak.

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