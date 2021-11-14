FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Vitor Pereira'nın istediği golcü! Ocak ayında...

Fenerbahçe önemli bir fırsat transferi için kolları sıvadı. Sarı- Lacivertli yönetim Rusya'da Zenit forması giyen İranlı golcü Sardar Azmoun için harekete geçmeye hazırlanıyor.

2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Sardar Azmoun için Fener yönetimi sezon sonunu beklemeyip Zenit ile masaya oturacak. Eğer Rus kulübü 2-3 milyon Euro civarındaki bir bedeli kabul ederse Sardar Azmoun sezon sonunu beklemeden çubuklu formayı giymiş olacak.